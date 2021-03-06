Франція та Росія обопільно вислали дипломатів – ЗМІ

Париж і Москва обмінялися висилками дипломатів. Російський був висланий після того, як його звинуватили в шпигунстві, повідомила французька Les Echos цього тижня, хоча сам інцидент, за даними газети, стався наприкінці 2020 року.

У публікації стверджується, що один із керівників економічного відділу посольства Росії в Парижі був спійманий у момент вчинення шпигунських дій. Він був висланий, у відповідь Москва вислала французького дипломата з економічного відділу посольства в Росії. Публічно про це не повідомлялося.

Les Echos не вдалося отримати офіційного підтвердження того, що сталося. Російському виданню «Коммерсант» цю тему відмовилися прокоментувати в посольстві Франції та російському МЗС.

Таємницю обміну газети пов’язують з відносинами між двома країнами – сторони намагаються зберегти видимість хороших взаємин, а на лютневій Мюнхенській конференції з безпеки президент Франції Емманюель Макрон буву єдиним із представників західних держав і організацій, який закликав до діалогу з Росією. Він сказав, що вважає політику відкритого протистояння з Москвою проваленою.