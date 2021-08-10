У Франції запроваджені санітарні перепустки

У Франції санітарна перепустка (яку також називають «зеленим паспортом») з 9 серпня стала обов’язковою для всіх відвідувачів барів, ресторанів, глядачів у кінотеатрах, пацієнтів у лікарні і пасажирів на транспорті - майже у всіх громадських місцях, крім магазинів. Цифровий код можна показати контролерам у роздрукованому вигляді або зі смартфона.

Провідники в поїздах також можуть перевірити наявність перепустки у мандрівників, але, як зазначає «Євроньюс», систематична перевірка всіх пасажирів поки не проводиться.

У міністерстві транспорту Франції розповіли, що чверть пасажирів була перевірена в понеділок не тільки біля платформ, але також у вагонах.

Що ж до цифрового коду під час відвідування лікарні, то, за словами міністра охорони здоров’я Франції, відсутність перепустки не вважатиметься перешкодою при наданні пацієнтові невідкладної допомоги.

В Австрії, Угорщині та Данії «зелені паспорти» застосовуються вже кілька тижнів.