Франція заборонила ізраїльському міністрові Бен-Ґвіру в’їзд до країни

Франція заборонила міністру національної безпеки Ізраїлю Ітамару Бен-Ґвіру в’їзд до країни після публікації ним відео із затриманими активістами флотилії «Сумуд», яка йшла до Сектора Гази.

Як зазначив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, це рішення ухвалене у зв’язку з «неприпустимими діями щодо французьких та європейських громадян», які перебували на суднах флотилії та були затримані військовими Ізраїлю.

Барро зазначив, що влада Франції не схвалює «дії цієї флотилії, які не дають ніякого корисного ефекту і перевантажують дипломатичні та консульські служби».

«Але ми не можемо миритися з тим, що французькі громадяни можуть наражатися на такі загрози, залякування або жорстоке поводження, тим більше з боку державного чиновника», – написав міністр у мережі X. Барро закликав Євросоюз також запровадити обмеження щодо Бен-Ґвіра.

20 травня Ітамар Бен-Ґвір опублікував у соцмережах відео, на якому видно, як чиновник розмахує прапором Ізраїлю перед активістами, які перебувають на колінах, нахилившись уперед і опустивши голови до землі. На одному з кадрів співробітник служби безпеки повалив на землю активіста, який викрикнув «Свободу Палестині!» У підписі до відео у посту Бен-Ґвіра йдеться: «Ось так ми зустрічаємо прихильників тероризму».

Після публікації цього відео кілька європейських країн викликали ізраїльських послів. Єврокомісія назвала поводження з активістами «цілком неприйнятним». Дії Бен-Ґвіра також розкритикував прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Флотилія «Сумуд» є міжнародною громадянською ініціативою, декларованою метою якої є прорив ізраїльської блокади Сектора Гази, щоб доставити туди гуманітарну допомогу.

За словами організаторів, до складу флотилії входило понад 55 суден із активістами з різних країн. Цьогорічна акція організована турецьким гуманітарним фондом IHH, який брав участь в організації «Флотилії свободи» у 2010 році. Загалом було затримано 430 активістів із 39 країн.

Ізраїльська влада раніше неодноразово заявляла, що припинятиме спроби прориву морської блокади Сектора Гази, розглядаючи такі акції як підтримку «Хамасу», угруповання, визнаного терористичним у США, Євросоюзі та Ізраїлі.