ЄС запровадить санкції проти кількох ізраїльських поселенців на Західному березі Йордану

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу підтримали запровадження санкцій проти кількох ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан, а також організацій, які їх підтримують. Ідеться про тих, хто вдається до насильства, заявила очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас.

Санкції будуть запроваджені також проти високопосадовців палестинського угруповання «Хамас», визнаного у США та ЄС терористичним та відповідальним зокрема за напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар різко розкритикував санкції проти громадян своєї країни, особливо наголосивши на неприйнятності порівняння ізраїльських поселенців та представників «Хамасу». Неназваний чиновник ЄС повідомив The Times of Israel, що запровадження санкцій проти членів «Хамасу» було умовою частини країн ЄС, без яких вони не підтримали б санкції проти поселенців.

Проєкт санкцій проти поселенців був запропонований деякий час тому, але Угорщина за правління уряду Віктора Орбана блокувала цей крок. З приходом нового уряду в Будапешті санкції були підтримані.

«Європейський Союз сьогодні запроваджує санкції проти основних ізраїльських організацій, винних у підтримці екстремістської та насильницької колонізації Західного берега, а також проти їхніх керівників. Ці надзвичайно тяжкі та неприпустимі дії мають негайно припинитися», – написав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Очікується, що до списку санкцій увійдуть сім фізичних осіб та організацій. Імена та назви поки не повідомляються, оскільки ще належить провести технічну роботу та формальне схвалення санкцій Радою ЄС.

Міністр закордонних справ Ізраїлю розкритикував рішення ЄС, заявивши, що ізраїльських громадян карають за їхні «політичні погляди». Він також зазначив, що дії ізраїльських поселенців є легальними.

У ЄС наголошують, що санкції запроваджуються саме проти тих, кого в організації вважають винними у насильстві проти палестинців, а не проти поселенців як таких.

На Західному березі Йордану, який більшість країн-членів ООН вважають окупованою Ізраїлем територією майбутньої Палестинської держави (в Ізраїлі ці території офіційно називають «округом Іудея та Самарія»), живуть близько 500 тисяч єврейських поселенців. Їхнє число щороку зростає. Зростає і число випадків насильницьких сутичок між поселенцями та арабами-палестинцями. Питання про поселення – одне з ключових спірних питань у процесі близькосхідного мирного врегулювання.