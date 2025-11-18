Рада безпеки ООН схвалила план США щодо миру в Газі

Рада безпеки ООН у понеділок, 17 листопада, схвалила резолюцію, основні положення якої базуються на мирному плані для Гази, який запропонував президент США Дональд Трамп.



Резолюцією, запропонованою Сполученими Штатами, передбачається створення Міжнародних стабілізаційних сил, у складі яких будуть військовослужбовці кількох арабських країн, «Ради миру», що здійснює тимчасове управління територією, яку очолює Дональд Трамп. У резолюції також йдеться про можливість створення Палестинської держави за умови дотримання кількох попередніх умов.



Документ схвалений за підтримки 13 членів Радбезу, утрималися від голосування Росія та Китай.

«Це момент історичних пропорцій», – написав на своїй сторінці у соцмережі президент США Дональд Трамп. Представник Алжиру в ООН Амар Бенджама, який представляв арабські країни під час обговорення резолюції, подякував президенту Трампу за його роль у досягненні перемир’я в Газі, наголосивши, що справедливий мир на Близькому Сході неможливий без створення Палестинської держави.



Схвалення резолюції було під питанням через позицію Росії, яка деякий час тому запропонувала свій варіант резолюції з акцентом на створенні Палестинської держави, проте підтримка американської версії резолюції арабськими та мусульманськими країнами визначила її успіх.



Відповідно до резолюції, міжнародний контингент буде відповідальним за демілітаризацію сектору Гази, вилучення зброї у озброєних груп, забезпечення безпеки в Газі та охорону кордонів. У понеділок угруповання «Хамас», визнане США та ЄС терористичним, розкритикувало документ, оголосивши, що міжнародний контингент не буде нейтральною силою, виступить на «стороні окупації».

За резолюцією Міжнародні стабілізаційні сили можуть вдаватися до всіх необхідних заходів для виконання своїх місій, що передбачає санкцію застосування зброї. Після переходу Гази під контроль міжнародного контингенту ізраїльська армія залишить її територію.

2 вересня Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію на підтримку так званої Нью-Йоркської декларації – розробленої за ініціативою Франції і Саудівської Аравії заяви з викладом принципів мирного врегулювання на Близькому Сході, заснованих на створенні незалежної Палестинської держави, в якій при владі не було б угруповання «Хамас». Ізраїль висловив незгоду з документом.

Державу Палестина зараз визнають близько 150 із 193 держав- членів ООН. Відмовляються її визнати, зокрема, США, Ізраїль, Італія та Німеччина. Відповідно до резолюцій ООН, територія держави має складатися із Західного берега Йордану, Сектору Гази і Східного Єрусалиму, проте Ізраїль не згоден із подібними кордонами.