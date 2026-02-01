Генштаб ЗСУ повідомив про 44 бої на фронті – це втричі менше, ніж попередньої доби

На фронті від початку доби відбулося 44 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ оперативну ситуацію на 16:00.

Минулої доби також на 16:00 фіксували 135 боїв.



За даними штабу, Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються ділянками фронту з найбільш інтенсивними бойовими діями – тут відбулися більшість – 32 – бої.



На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 17 спроб потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Новопідгороднє, Дачне та у бік Вільного й Сергіївки. Сили оборони вже відбили 15 атак.



На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 15 російських атак у районі Гуляйполя та у бік Зеленого, Святопетрівки й Залізничного. П’ять боєзіткнень ще тривають.



Ще шість наступів сил РФ сьогодні було на Костянтинівському напрямку біля Костянтинівки, Степанівки, Яблунівки та Софіївки. Один бій триває досі.



Менш інтенсивні бойові дії також продовжуються на Південно-Слобожанському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському напрямках.



На Куп’янському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.



Минулої доби, за даними Генштабу, на фронті було 338 бойових зіткнень, зокрема на Покровському та Гуляйпільському напрямках 80 та 45 відповідно.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.



