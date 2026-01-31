На фронті відбулося 135 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулося 135 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник із території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Рогізне, Павлівка, Старикове, Бачівськ, Товстодубове, Будки Сумської області», – вказано у зведенні станом на 16:00.

Найбільше боїв зафіксовано на двох напрямках у Донецькій області – Покровському та Костянтинівському.

«На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 29 наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки. Три атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 51 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Гришине, Новопідгородне, Муравка, Новопавлівка, Іванівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 47 атак», – ідеться в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.

Читайте також: Росія заявила про окупацію 17 сіл та міст в Україні за січень – але це не так. Навіщо ці заяви?