Генштаб ЗСУ повідомив про 167 боїв на фронті минулої доби, найбільше – на Покровському напрямку

Найбільш активні бої відбувалися на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 36 штурмових дій агресора

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, вчора противник завдав 101 авіаційний удар, скинув 287 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9122 дронів-камікадзе та здійснив 3525 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 155 – із реактивних систем залпового вогню.

Найбільш активні бої відбувалися на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 36 штурмових дій агресора в бік населених пунктів Вільне, Новоолександрівка, Шевченко, Торецьке, Білицьке, Нове Шахове та в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Новопідгороднє, Мирноград, Родинське, Молодецьке, Філія.

Також активні боєзіткнення були на Костянтинівському напрямку – 23 російські атаки та Гуляйпільському напрямку, де відбулося 20 атак у районі Гуляйполя та у бік Залізничного, Варварівки, Святопетрівки, Оленокостянтинівки, Чарівного.

На Олександрівському та Слов’янському напрямках сили РФ атакували 12 разів та 13 разів відповідно в районах 15 населених пунктів.

Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському та Оріхівському напрямках.

На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

Читайте також: Армія РФ «розповзається» на схід від Краматорська і Слов'янська

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський 15 березня заявив, що на Запорізькому напрямку противник «зосереджує значну кількість сил і засобів, розглядаючи його основним». За його словами, інтенсивність наступальних дій в районі Гуляйполя значно вища у порівнянні з іншими напрямками.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у нещодавньому звіті заявив, що контратаки ЗСУ на Запоріжжі можуть зірвати план наступу Росії навесні та влітку.

Президент України Володимир Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території.


