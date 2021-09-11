Ситуація на фронті: один військовий загинув внаслідок обстрілу вранці

Вранці 11 вересня російські гібридні сили двічі порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовий загинув, ще троє зазнали поранень. Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Обстріли із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 міліметри зафіксували поблизу Новогнатівки, із ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї – біля Золотого-4.

«В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям, ще троє військовослужбовців дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я середньої тяжкості. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого», – повідомляє штаб.

За даними командування ООС, протягом попередньої доби бойовики вісім разів порушували режим тиші. Обстріли фіксували в районах Попасної, Золотого-4, Широкиного та Водяного. Вони велися з гранатометів різних систем, мінометів 120 калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Крім того, на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників типу «ОРЛАН-10» з перетином лінії розмежування. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь», – зазначають у штабі.

Незаконне збройне угруповання «ДНР» тим часом звинувачує Збройні сили України в обстрілах окупованих ними територій вранці 11 вересня. Об’єктивних підтверджень цьому немає. Аналогічне угруповання «ЛНР» не робило заяв про бойові дії.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.