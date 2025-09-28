Генштаб ЗСУ: найбільше зусиль армія РФ зосередила на Покровському напрямку

На фронті від початку цієї доби відбулося 109 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільше зусиль противник зосередив на Покровському напрямку, де відбулася майже половина всіх боїв.

За даними штабу, на цій ділянці фронту російські підрозділи 41 раз намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Никанорівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоекономічне, Філія та в напрямку Мирнограду, Родинського, Балагану. В шести локаціях бої не припиняються.



Водночас сили РФ значно зменшили інтенсивність своїх атак на Лиманському та Новопавлівському напрямках, де було 4 та 10 боїв. Натомість минулої доби тут було 15 та 21 атака відповідно.

Противник також продовжує свої атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках. На Оріхівському напрямку наступальних дій противник не проводив.

Читайте також – Генштаб ЗСУ: Ямпіль та Куп’янськ перебувають під контролем Сил оборони України

22 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував, що Сили оборони України продовжують просування на Добропільському напрямку.

За спостереженнями британської розвідки, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

31 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».



