Генштаб ЗСУ: на фронті за добу було 110 боєзіткнень

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 110 бойових зіткнень, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував 39 ракет й скинув 184 керовані авіабомби. Крім цього, було залучено для ураження 7754 дронів-камікадзе та здійснено 3814 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 44 – із реактивних систем залпового вогню.



Найбільше сили РФ минулої доби атакували на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне у бік Новопавлівки.



На Костянтинівському напрямку противник здійснив 14 атак у районах населених пунктів Предтечине, Іванопілля, Плещіївка, Щербинівка та у бік Іллінівки, Степанівки, Берестка, Новопавлівки, Софіївки.



Російські війська вдвічі зменшили активність на Гуляйпільському напрямку – тут Сили оборони відбили дев’ять російських атак в районі Гуляйполя та у напрямках Добропілля й Зеленого. Попередньої доби було 20 атак.

Бої також продовжуються на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському напрямках.



На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 19 січня повідомив, що у районі агломерації Покровськ–Мирноград триває виснажливе протистояння – щоденно тут відбувається близько пів сотні боїв. За його словами, противник підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву української оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді. На мапі проєкту DeepState більша частина обох зараз під контролем агресора, решта у «сірій зоні». Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.



