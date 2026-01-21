Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб ЗСУ: на фронті за добу було 110 боєзіткнень

Найбільше сили РФ минулої доби атакували на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 36 штурмових дій агресора
Найбільше сили РФ минулої доби атакували на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 36 штурмових дій агресора

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 110 бойових зіткнень, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував 39 ракет й скинув 184 керовані авіабомби. Крім цього, було залучено для ураження 7754 дронів-камікадзе та здійснено 3814 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 44 – із реактивних систем залпового вогню.

Найбільше сили РФ минулої доби атакували на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне у бік Новопавлівки.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 14 атак у районах населених пунктів Предтечине, Іванопілля, Плещіївка, Щербинівка та у бік Іллінівки, Степанівки, Берестка, Новопавлівки, Софіївки.

Російські війська вдвічі зменшили активність на Гуляйпільському напрямку – тут Сили оборони відбили дев’ять російських атак в районі Гуляйполя та у напрямках Добропілля й Зеленого. Попередньої доби було 20 атак.

Бої також продовжуються на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському напрямках.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 19 січня повідомив, що у районі агломерації Покровськ–Мирноград триває виснажливе протистояння – щоденно тут відбувається близько пів сотні боїв. За його словами, противник підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву української оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді. На мапі проєкту DeepState більша частина обох зараз під контролем агресора, решта у «сірій зоні». Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG