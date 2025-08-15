Генштаб: ЗСУ відбили 53 російські штурми на Покровському напрямку

На фронті протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень, третина – на Покровському напрямку, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів двома ракетами та 81 авіаційного удару, скинувши 162 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5839 обстрілів, з них 88 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5593 дрони-камікадзе.

Як йдеться у зведенні, найінтенсивніші бої продовжуються на Покровському напрямку – тут українські захисники зупинили 53 штурмові і наступальні дії агресора в районах Попів Яр, Полтавка, Золотий Колодязь, Никанорівка, Маяк, Володимирівка, Шахове, Рубіжне, Вільне, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Котлине, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Удачне, Новоукраїнка та в напрямку Балагану.

Також війська РФ активно діють на Новопавлівському та Лиманському напрямках, де Сили оборони відбили 21 та 20 атак відповідно в районах 15 населених пунктів.



Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Придніпровському напрямках. А на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби протиник наступальних дій не проводив.





Напередодні в Генеральному штабі ЗСУ заявили про знешкодження прориву груп російських військових у бік міста Добропілля на Донеччині, що загрожувало суттєво погіршити оборону українських позицій як у районі Покровська, так і поблизу Костянтинівки. У ЗСУ кажуть про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.

Раніше цього тижня просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Президент України Володимир Зеленський 12 серпня заявив, що найскладніша ситуація на напрямку Краматорськ, Добропілля-Краматорськ. За його словами, там російські війська без техніки просунулися близько 10 кілометрів у кількох точках. Зеленський зазначив, що ціллю просування російських сил поблизу Добропілля на Донеччині є «сформувати певний інформаційний простір» до зустрічі між президентами США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним 15 серпня.



