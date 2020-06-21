Справа Сейтосманова: ФСБ звинуватила кримчанина в неправдивих свідченнях після заяв про тиск – адвокат

Російська окупаційна влада в анексованому Криму звинуватила кримського татарина Руслана Бекірова у дачі неправдивих свідчень у справі засудженого Енвера Сейтосманова, якого визнали винним в участі в організації «Хізб ут-Тахрір». Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Активісти надали Крим.Реалії відео, на якому адвокат Еміль Курбедінов розповів про деталі кримінальної справи.

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«Бекірова звинувачує Бекірова за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу Росії. Звинувачують у тому, що він дав завідомо неправдиві свідчення, коли був у Південному окружному воєнному суді на засіданні у справі Енвера Сейтосманова. Також провели допит Руслана Бекірова», –сказав адвокат.

За словами Курбедінова, захист подав клопотання про те, щоб долучити до протоколу заяву про злочин.

«Руслан Бекіров казав, що допит у справі Сейтосманова відбувався під тиском. До цього моменту належного розслідування не було здійснено. Федеральна служба безпеки відкрила справу, тому що Руслан не злякався і заявив про неприпустимі методи і способи допитів, які до нього застосовувалися», – вважає він.

Курбедінов додав, що на наступному тижні вже заплановані слідчі дії.

18 червня Сполучені Штати засудили затримання та переслідування Руслана Бекірова.

Співробітники російської ФСБ затримали кримського татарина Руслана Бекірова 11 червня.

Раніше Бекіров проходив свідком у справі Енвера Сейтосманова, якого торік російський суд засудив до 17 років колонії суворого режиму за організацію діяльності осередку «Хізб ут-Тахрір».

ФСБ Росії публічно не коментувала затримання кримчанина.