ФСБ РФ затримала кримчанина за коментарі в інтернеті, йому загрожує сім років за ґратами

Жителя селища Радянське в окупованому Криму затримали силовики РФ за коментарі в інтернеті, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу управління ФСБ у Криму.

Стверджується, що 44-річний чоловік розміщував в українських групах у Telegram коментарі, які містять «заклики до здійснення насильницьких дій щодо російських військовослужбовців, та закликав до знищення російських військкоматів та «Юнармії».

При затриманні у чоловіка нібито була знайдена атрибутика з українською символікою, а також прапори та шеврони США.

Ім’я та прізвище затриманого не називаються. Російські ЗМІ також публікують відео ФСБ, на якому чоловік із заблюреним обличчям, представлений як затриманий, на камеру підтвердив озвучену силовиками РФ версію. Цей запис міг бути зроблений під тиском. Підтвердити достовірність версії ФСБ за умов війни неможливо.

Якщо провина чоловіка буде доведена, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше представництво президента України в АРК повідомило, що Роскомнагляд посилює контроль за інформаційним простором на окупованих РФ територіях України, включно з Кримом.

Згідно з повідомленням, розпорядження російського відомства передбачає збираня інтернет-провайдерами і передавання Роскомнагляду IP-адрес усіх пристроїв, що підключаються до мережі інтернет, геолокаційних даних, ідентифікаторів усіх пристроїв, що використовуються для доступу до мережі, інформації про програмне забезпечення та інтернет-трафік.

У Росії та на окупованих нею територіях силовики переслідують жителів із проукраїнською позицією. Проросійський кримський блогер Олександр Таліпов у своїх телеграм-каналах публікує персональні дані кримчан, які підтримують Україну. Через такі скарги кримчан затримують і притягують до адміністративної та кримінальної відповідальності за «дискредитацію» армії РФ.