ФСБ звинуватила секретаря британського посольства в РФ у «розвідувально-підривній діяльності»

Другий секретар британського посольства в Москві Янсе ван Ренсбурґ Альбертус Джерардус позбавлений акредитації і має залишити Росію впродовж двох тижнів, повідомляє агенція «Інтерфакс» із посиланням на заяву ФСБ.

За даними спецслужби, Янсе ван Ренсбурґ при отриманні дозволу на в'їзд до РФ «навмисно вказав неправдиві дані, чим порушив російське законодавство». Крім того, ФСБ виявила в роботі дипломата ознаки «розвідувально-підривної діяльності, яка загрожує безпеці Російської Федерації».

Крім того, спецслужба зафіксувала отримання «чутливої інформації під час неофіційних зустрічей із російськими експертами в галузі економіки».

ФСБ також рекомендувала росіянам «щоб уникнути негативних наслідків, аж до кримінальної відповідальності», не проводити неузгоджені з МЗС зустрічі з британськими дипломатами, оскільки «під прикриттям офіційних дипломатичних посад можуть ховатися співробітники спецслужб».

На тлі війни Росії проти України у Москви і Лондона знову загострилися відносини. Обидві країни регулярно висилають співробітників посольств.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі у 2025 році звинуватив Росію в тому, що вона здійснює все більш ворожу політику проти королівства. Москва звинувачує Лондон у русофобії.