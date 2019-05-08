ГПУ: обвинувальний акт щодо 5 осіб у справі Гандзюк направили до суду

Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно п’яти осіб, обвинувачених у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень херсонській чиновниці й активістці Катерині Гандзюк, що спричинили її смерть, повідомляє прес-служба ГПУ.

Державне обвинувачення у справі буде підтримувати Генеральна прокуратура України, йдеться в повідомленні.

«У виділеному кримінальному провадженні стосовно інших співучасників злочину та у кримінальних провадженнях за фактами підпалу лісу, зловживань службовим становищем службових осіб, що потягли збитки в особливо великих розмірах під час будівництва шляхопроводу та інфраструктури аеропорту в Херсоні досудове розслідування триває», – йдеться в повідомленні.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

Після смерті активістки справу перекваліфікували на «умисне вбивство», однак згодом ГПУ змінила кваліфікацію підозрюваного у замовленні злочину Владислава Мангера на «умисне тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого».

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.