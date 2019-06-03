Усі 5 обвинувачених у замаху на Гандзюк визнали провину, вирок – 6 червня

Усі п’ятеро обвинувачених у вчиненні замаху на громадську активістку і чиновницю з Херсона Катерину Гандзюк визнали свою провину і пішли на угоду про визнання винуватості з прокурором. Про це було заявлено на засіданні в Покровському райсуді Дніпропетровської області, де 3 червня розглядали справу.

За даними обвинувачення, підозрюваний в організації нападу на Катерину Гандзюк Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не називалися, схилив інших обвинувачених – Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського та Віктора Горбунова – до участі в замаху.

Усі п’ятеро обвинувачених на запитання судді Олени Чорної відповіли, що визнають свою провину й підтверджують свою згоду на укладення угоди зі слідством.

Їхні захисники також зазначили, що угоди відповідають чинному законодавству.

Сторона обвинувачення просить засудити обвинувачених до наступних термінів позбавлення волі: Торбіна – до 6 років і 6 місяців, Грабчука – до 6 років, Вишневського та Васяновича – до 4 років, Горбунова – до 3 років.

Суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. Наступне засідання заплановане на 6 червня.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

Після смерті активістки справу перекваліфікували на «умисне вбивство», однак згодом ГПУ змінила кваліфікацію підозрюваного у замовленні злочину Владислава Мангера на «умисне тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого».

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили. Мангер причетність до злочину відкидає.