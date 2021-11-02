«Газпром» не забронював додаткові потужності української ГТС на перший квартал 2022 року

Російський «Газпром» відмовився бронювати додаткову транзитну потужність газотранспортних систем України на перший квартал 2022 року, повідомляють Bloomberg та Reuters.

У середині жовтня «Газпром» також відмовився бронювати додаткові потужності української ГТС на листопад. При цьому забронював третину запропонованих потужностей польської ділянки газопроводу Ямал – Європа.

У «Газпрому» на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 мільярдів кубометрів.

За даними Оператора ГТС України, «Газпром» скоротив наполовину від контрактних обсягів (до 57 мільйонів кубометрів на добу) транзит газу через Україну з 1 листопада.

1 листопада газопровід Ямал – Європа перевели у реверсний режим. Також з 1 листопада «Газпром» скоротив транзит газу до Євросоюзу через Україну.