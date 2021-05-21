Верховний суд скасував вирок генералу Назарову, засудженому за катастрофу літака Іл-76

Верховний суд задовольнив касаційну скаргу генерал-майора Віктора Назарова, якого суди перших двох інстанцій визнали винним у службовому недбальстві, що призвело до катастрофи літака Іл-76. Відповідне рішення суд ухвалив 21 травня.

Суд скасував рішення Павлоградського міськрайонного суду, який засудив Назарова до семи років позбавлення волі за службову недбалість, та Дніпровського апеляційного суду, який визнав його чинним.

Верховний суд також вирішив, що кримінальна справа проти генерала має бути закрита «у зв’язку з невиявленням складу кримінального правопорушення».

«Вітаю корупційну систему України з перемогою, а захисників України – як завжди, зі зрадою», – заявила, реагуючи на рішення суду, сестра загиблого бійця Іляна Гайдук.



«Все, вироків по Іловайську та Дебальцеву – не буде. Назарова визнано невинуватим», – написав у своєму фейсбуці захисник інтересів родин загиблих Віталій Погосян.



Радіо Свобода намагається отримати реакцію представників генерала Назарова.

Раніше, 11 грудня 2020 року, Дніпровський апеляційний суд відхилив апеляцію генерала Віктора Назарова, якого суд першої інстанції засудив до семи років ув’язнення через службову недбалість, що призвела до збиття літака Іл-76 і загибелі українських військових 2014 року.

Він залишив рішення Павлоградського райсуду області, ухвалене в березні 2017 року, без змін. Віктор Назаров тоді не визнав провини і заявив, що подаватиме на касацію.

14 червня 2014 року в Луганському аеропорту російські бойовики збили літак Іл-76. На борту було 40 бійців 25 окремої повітряно-десантної бригади та дев’ять членів екіпажу, усі вони загинули.