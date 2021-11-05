Генерал Павловський вийшов із СІЗО під заставу – адвокат

Колишній заступник міністра оборони України генерал Ігор Павловський вийшов зі слідчого ізолятора, його випустили під заставу в розмірі 18 мільйонів гривень, повідомив 5 листопада його адвокат Ростислав Кравець.

«Сьогодні викупили генерал-лейтенанта Павловського з полону», – написав він у фейсбуці, додавши фото з-під Лук’янівського СІЗО в Києві.

18 мільйонів гривень, необхідних для застави, зібрав фонд п’ятого президента України Петра Порошенка разом з громадською організацією «Солідарна справа громад».

У липні 2021 року Печерський районний суд Києва взяв ексзаступника міністра оборони під варту у справі про постачання неякісної військової техніки Збройним силам України.

Ідеться про заступника міністра оборони в 2015–2019 роках генерала Ігоря Павловського. У партії «Європейська солідарність» справу, порушену Державним бюро розслідувань, вважають «черговою атакою на бойових генералів, учасників війни проти російської агресії».