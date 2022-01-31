Генічеський портопункт можуть передати військовим

Генічеський морський портовий пункт, який підпорядкований Бердянському морському порту, в перспективі можуть передати військовим, повідомив 31 січня в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода начальник адміністрації Бердянського морського порту Тарас Вербіна.

«На даний час Генічеський портопункт має задовільний стан, але зараз він у нас законсервований і перебуває під цілодобовою охороною адміністрації портів України, там є начальник портопункту і охорона. Зараз там недоцільно і економічно невигідно приймати морські судна, оскільки проєктна глибина становить 5 метрів. Наразі розглядається можливість щодо передачі портопункуту до оборонних відомств нашої країни», – сказав він.

Під які саме потреби військові можуть використовувати портопункт, Вербіна не вказав.

«Я не можу відповідати за військових, що там буде, але я би зазначив, що, в першу чергу, це робиться для зміцнення обороноздатності країни. Якщо ця передача відбудеться, будуть створені додаткові робочі місця, та будуть поступати податки в бюджет Генічеська», – додав він.

Портопункт розташований на березі Генічеської протоки, що зʼєднує Утлюкський лиман і затоку Сиваш Азовського моря, в місті Генічеськ (Херсонська область). Портопункт управляється адміністрацією Бердянського морського торгового порту, який є філією підприємства Адміністрація морських портів України під керівництвом Міністерства інфраструктури України. До 8 червня 2001 року Генічеський порт був портопунктом Скадовського морського порту.

У грудні 2021 року міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що Україна розпочинає будівництво двох нових військово-морських баз, які розташовуватимуться в Бердянську та Очакові. «Ми переходимо до практичної стадії будівництва двох військово-морських баз у Бердянську та Очакові та інших контрактів у рамках домовленостей зі Сполученим Королівством», – сказав Резніков, додавши, що розвиток флоту є одним із пріоритетів Міністерства оборони.