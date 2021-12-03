Україна розпочинає будівництво військово-морських баз в Очакові і Бердянську – Резніков

Україна розпочинає будівництво двох нових військово-морських баз, які розташовуватимуться в Бердянську та Очакові. Про це у Верховній Раді 3 грудня заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Ми переходимо до практичної стадії будівництва двох військово-морських баз у Бердянську та Очакові та інших контрактів у рамках домовленостей зі Сполученим Королівством», – сказав Резніков, додавши, що розвиток флоту є одним із пріоритетів Міністерства оборони.

У цьому ж виступі міністр оборони відзначив, що Росія може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня. За його словами, бачення ситуації українського військового командування збігається з оцінками іноземних партнерів.