Жителів Приазовʼя лякає активність українських військових – влада Генічеська

Міський голова Генічеська Олександр Тулупов пояснив негативне ставлення місцевих жителів до української армії, про яке свідчить презентоване в Києві 20 грудня дослідження стану проблем у територіальній громаді Генічеська Херсонської області. Як зазначив голова Генічеська в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода, таке ставлення населення пов’язане з активністю українських військових через російську загрозу з окупованого Криму.

«Ми, керівництво, дуже нормально ставимось до наших ЗСУ, які розташовуються тут. Але люди не дуже розуміють, коли літають гвинтокрили. Що це за гвинтокрили? Але ж, можливо, потрібно було сказати: «Міський голова, сповістіть, будь ласка, що будуть якісь навчання». Люди бачать гвинтокрили, вони не розуміють, чому вони літають. Нечасто попереджають, коли навчання (військові – ред.) проходять – постріли якісь. Це навчання, зрозумілі нам. Але коли нас не попереджають, то люди лякаються. Коли наші комунальні підприємства виїжджають робити саночищення на берегах Азовського моря, а бачать, що там дуже багато військових, техніка – ми не розуміємо, хто це. А потім, коли минає дві-три години, ми з’ясовуємо, що це навчання», – пояснив Тулупов.

Він також вказав на інфраструктурні негаразди, яких зазнав регіон через присутність військових.

«У 2014 році, коли заради безпеки нашої країни зайшла військова техніка на півострів Чонгар, там було кілька доріг знищено і люди зараз так і проживають. У нас немає поки що коштів зробити ці дороги, але ми зробили проєкти на ці дороги. І ми думаємо, що в нас буде спільна реалізація цих проєктів із Херсонською обласною державною адміністрацією. Можливо, з адміністрацією президента України», – сказав в ефірі Тулупов.

Він сподівається, що ситуацію в громаді покращить державна програма «Велике будівництво».

У Києві 20 грудня відбулася презентація дослідження стану проблем у територіальних громадах Генічеська Херсонської області та Старобільська Луганської області. Дослідження виконали агенція Info Sapiens і Школа політичної аналітики НаУКМА на замовлення Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за підтримки уряду Швейцарської конфедерації. Дослідники зазначили, що в генічеській громаді треба фактично працювати над підсиленням іміджу українських військових. За словами експертів, серед жителів Генічеська було багато негативу в ставленні до армії та поліції.

Після російської анексії Криму біля адміністративної межі з півостровом у Херсонській області регулярно проходять навчання української армії. Востаннє такі масштабні тренування відбувалися восени цього року, про що попереджали в Міноборони України.

На тлі побоювань імовірного нового російського вторгнення українські офіційні особи заявляють про понад 90 тисяч російських військовослужбовців, розміщених уздовж кордону України та в окупованому Росією у 2014 році Криму. За оцінками розвідки США, Росія може до кінця січня збільшити кількість своїх військових до 175 тисяч. Це одне з найбільших пересувань російських військ у напрямку України за останні роки, окрім регулярно запланованих і оголошених навчань, і одна з подій, яка раніше цього місяця стала приводом для відеодзвінка між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним.