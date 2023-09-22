На фронті відбулося 26 бойових зіткнень – Генштаб

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 26 бойових зіткнень, вказує Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 22 вересня.

«Ворог завдав 59 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах», – вказано в повідомленні.

Також, за цими даними, в зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки в районі північно-східніше Григорівки Донецької області.

«Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», – інформують українські військові.

За їхніми даними, минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два – по станціях РЕБ, а підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, девʼять артилерійських засобів та дві станції РЕБ противника.