РФ втратила на війні в Україні понад 49 тисяч військових – дані ЗСУ

У повномасштабній війні проти України Росія втратила близько 49 050 військових, повідомив у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.
За даними штабу, 350 російських вояків загинули за минулу добу.
«Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках», – йдеться в повідомленні.
Загалом у війні проти України станом на 3 вересня Росія втратила:
- танків ‒ 2034 (+25)
- бойових броньованих машин ‒ 4403 (+37)
- артилерійських систем ‒ 1134 (+8)
- РСЗВ – 293 (+4)
- засоби ППО – 153
- літаків – 235 (+1)
- гелікоптерів – 205
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+11)
- крилаті ракети – 203 (+5)
- кораблі /катери – 15
- автомобільної техніки й автоцистерн – 3268 (+21)
- спеціальна техніка – 105
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ