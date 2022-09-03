РФ втратила на війні в Україні понад 49 тисяч військових – дані ЗСУ

У повномасштабній війні проти України Росія втратила близько 49 050 військових, повідомив у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, 350 російських вояків загинули за минулу добу.

«Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках», – йдеться в повідомленні.

Загалом у війні проти України станом на 3 вересня Росія втратила:

танків ‒ 2034 (+25)

бойових броньованих машин ‒ 4403 (+37)

артилерійських систем ‒ 1134 (+8)

РСЗВ – 293 (+4)

засоби ППО – 153

літаків – 235 (+1)

гелікоптерів – 205

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+11)

крилаті ракети – 203 (+5)

кораблі /катери – 15

автомобільної техніки й автоцистерн – 3268 (+21)

спеціальна техніка – 105

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.