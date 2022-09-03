ЗСУ відбили російський наступ на Південнобузькому напрямку – Генштаб

У Генштабі Збройних сил України повідомили про оперативну ситуацію на фронті станом на ранок 3 вересня.

Згідно з повідомленням, наразі підтверджено знищення живої сили військ РФ на Запорізькому напрямку.

«За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в сторону Бердянська, де розгорнутий крематорій», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними штабу, на Південнобузькому напрямку успішно відбито наступ російської армії в районах населених пунктів Високопілля та Потьомкіне.

«Протягом доби авіація Сил оборони здійснила понад 40 бойових вильотів для підтримки дій наземних угруповань, в ході яких було знищено декілька пунктів управління противника та склад з боєприпасами. Безпілотним літальним авіаційним комплексом Байрактар ТБ-2 завданий ракетний удар, в результаті якого детонував боєкомплект та знищено 2 одиниці броньованої техніки противника разом з екіпажами... Уражено понад 10 скупчень живої сили ворога, в тому числі 3 взводні опорні пункти. Знищено 3 зенітно ракетні комплекси та декілька одиниць броньованої техніки окупантів», – розповіли українські військові.

Даних про втрати у живій силі і техніці від російської сторони немає.

Розпочалася сто дев’яносто друга доба війни РФ проти України.