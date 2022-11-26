РФ втратила за добу на війні в Україні 560 своїх вояків – ЗСУ

Росія за добу втратила в Україні 560 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, йдеться в повідомленні у фейсбуці.

За даними командування, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 86 710 військових.

Серед інших втрат, за даними Генштабу, такі:

танки ‒ 2901 (два за минулу добу)

бойові броньовані машини ‒ 5848 (+4)

артилерійські системи – 1896 (+1)

РСЗВ – 395

засоби ППО ‒ 209

літаки – 278

гелікоптери – 261

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1554 (+1)

крилаті ракети ‒ 531

кораблі /катери ‒ 16

автомобільна техніка й автоцистерни – 4406 (+2)

спеціальна техніка ‒ 163.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.