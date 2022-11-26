РФ втратила за добу на війні в Україні 560 своїх вояків – ЗСУ

Росія за добу втратила в Україні 560 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, йдеться в повідомленні у фейсбуці.
За даними командування, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 86 710 військових.
Серед інших втрат, за даними Генштабу, такі:
- танки ‒ 2901 (два за минулу добу)
- бойові броньовані машини ‒ 5848 (+4)
- артилерійські системи – 1896 (+1)
- РСЗВ – 395
- засоби ППО ‒ 209
- літаки – 278
- гелікоптери – 261
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1554 (+1)
- крилаті ракети ‒ 531
- кораблі /катери ‒ 16
- автомобільна техніка й автоцистерни – 4406 (+2)
- спеціальна техніка ‒ 163.
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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