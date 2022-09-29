Авіація завдала 7 ударів по силах РФ, ракетні війська поцілили у 4 російські командні пункти – Генштаб ЗСУ

У Генштабі Збройних сил України повідомили про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 29 вересня.

Згідно з повідомленням, за поточну добу підрозділи сил оборони відбили атаки військ РФ в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське, Виїмка, Павлівка та Безіменне.

«Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів. Підтверджено ураження одного опорного пункту, десяти місць скупчення озброєння та військової техніки, а також шести зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА. Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 4 командних пункти, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника і 6 складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі вказують, що за поточну добу армія РФ завдала 4 ракетних та 4 авіаційних удари, здійснивши понад 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

«Ворог продовжує зазнавати втрат. Зокрема, підтверджено ураження зосередження живої сили та військової техніки противника у районі Нової Кубані Херсонської області, що призвело також до детонації боєприпасів. Втрати ворога уточнюються. За уточненою інформацією, в результаті вогневого ураження окупантів в районі Софіївки Бердянського району Запорізької області, ворог втратив понад 40 осіб пораненими та близько 15 загиблими. Крім того, в лікувальні заклади міста Старобільськ Луганської області за останні дні доставлено понад 200 поранених загарбників», – йдеться в повідомленні.

Підтвердити ці дані в умовах війни з інших джерел неемає можливості. Російська сторона про втрати не повідомляє.

Триває двісті вісімнадцята доба протистояння України російському воєнному вторгненню.