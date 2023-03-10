Армія РФ на війні в Україні втратила за добу 870 вояків – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби у війні проти України загинули ще 870 російських військових, повідомляє 10 березня Генеральний штаб ЗСУ.

За його даними, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 156 990 своїх військових.

У Генштабі також навели дані про втрати російської техніки:

танків ‒ 3448 (7 одиниць – за минулу добу)

бойових броньованих машин – 6742 (+6)

артилерійських систем – 2475 (+10)

РСЗВ – 491 (+3)

засоби ППО – 256 (+2)

літаків – 304 (+1)

гелікоптерів – 289

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2107 (+9)

крилаті ракети – 907 (+34)

кораблі /катери – 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5337 (+6)

спеціальна техніка – 240 (+3)

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.