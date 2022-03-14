Генштаб: РФ хоче посилити угруповання військ на Харківському напрямку

Росія планує посилити угруповання своїх військ на на Харківському напрямку, заявив Генштаб Збройних сил України ввечері 14 березня, підсумовуючи 19-у добу вторгнення РФ в Україну.

«Триває формування додаткових окупаційних підрозділів для ведення бойових дій на території України. За наявною інформацією, противником заплановано посилення угруповання військ ЗС РФ на Харківському напрямку. Окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів, обстріли з артилерії і танків цивільної інфраструктури і населених пунктів», – йдеться в повідомленні.

На Волинському напрямку, за даними Генштабу, зберігається «висока імовірність» проведення провокацій на білоруських об’єктах з метою втягування збройних сил Білорусі у конфлікт.

На Маріупольському напрямку, за повідомленням, військові РФ намагаються захопити Маріуполь. «Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників. Загальні втрати противника склали близько 150 чоловік, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили», – йдеться в повідомленні.

«Артилерія і авіація нанесли вогневе ураження по скупченню військової техніки та колонах ворога на маршрутах висування. За наявною інформацією за результатами артилерійського вогневого нальоту було знищено 12 одиниць автомобільної техніки. Також втрат зазнали батальйоні тактичні групи зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади», – додали в Генштабі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

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Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, у Кремлі раніше заявляли, що не обстрілюватимуть цивільних під час своєї «спецоперації».