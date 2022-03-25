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Генштаб: ЗСУ відбили 9 атак російських військ за добу

Український військовослужбовець проходить повз знищену російську реактивну систему залпового вогню «Град». Харків, 24 березня 2022 року

Українські військові за минулу добу відбили дев’ять атак російських військ на Донецькому, Слобожанському і частині Таврійського напрямків, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої й автомобільної техніки і дев’ять артилерійських систем, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Противник втратив понад 200 військовослужбовців», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Волині основні зусилля сил оборони зосереджуються на прикритті державного кордону, на Сіверщині продовжується ведення оборонної операції.

«Угруповання військ утримує місто Чернігів та стримує просування противника у напрямку на Київ. Одночасно, угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження і стійке утримання всіх визначених рубежів оборони. На півдні продовжується ведення оборонної операції у визначеній операційній зоні, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони», – йдеться в повідомленні.

Масштабна війна Росії проти України триває 30-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші цифри. Cвої дані Міноборони Росії оприлюднило один раз, 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

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