Генштаб: ЗСУ відбили 9 атак російських військ за добу

Українські військові за минулу добу відбили дев’ять атак російських військ на Донецькому, Слобожанському і частині Таврійського напрямків, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої й автомобільної техніки і дев’ять артилерійських систем, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Противник втратив понад 200 військовослужбовців», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Волині основні зусилля сил оборони зосереджуються на прикритті державного кордону, на Сіверщині продовжується ведення оборонної операції.

«Угруповання військ утримує місто Чернігів та стримує просування противника у напрямку на Київ. Одночасно, угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження і стійке утримання всіх визначених рубежів оборони. На півдні продовжується ведення оборонної операції у визначеній операційній зоні, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони», – йдеться в повідомленні.

Масштабна війна Росії проти України триває 30-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші цифри. Cвої дані Міноборони Росії оприлюднило один раз, 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.