Група російських омонівців оскаржує звільнення через відмову їхати на війну в Україну – правозахисник

У російському Краснодарі звільнили командира взводу оперативної роти ОМОН «Пластун» місцевого управління Росгвардії Фаріда Читава і 11 його підлеглих через відмову вирушити на війну в Україну, повідомив 24 березня голова міжнародної правозахисної групи «Агора» Павло Чіков.

За його словами, від 6 лютого росгвардійці перебували в окупованому Криму на навчаннях «Заслон-2022», 25 лютого їм наказали їхати на материкову Україну. Силовики відмовилися, вважаючи наказ незаконним, додав він.

«У жодного з них із собою не було ні закордонного паспорта, ні наміру залишити територію Росії, тоді як їхні прямі службові обов’язки обмежувалися територією Російської Федерації. Про відрядження на територію України для участі у спеціальній військовій операції (так влада РФ називає війну проти України – ред.), про завдання й умови цієї операції ніхто з позивачів до відома не був поставлений і, як наслідок, згоди на неї не давав», – повідомив голова «Агори».

За його словами, після відмови нацгвардійців повернули до Краснодара, провели щодо них службову перевірку і звільнили. Вони визнали звільнення незаконним і подали до суду позов про відновлення на роботі.

Президент Володимир Зеленський після вторгнення Росії в Україну неодноразово звертався до російських солдатів і їхніх родичів, закликаючи їх відмовлятися від участі у війні проти України чи здаватися в полон.

Масштабна війна Росії проти України триває 30-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші цифри. Cвої дані Міноборони Росії оприлюднило один раз, 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.