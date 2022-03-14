Зеленський: війська РФ сьогодні – «фактично один із постачальників техніки для нашої армії»

Президент Володимир Зеленський заявляє, що українські військові захоплюють російську техніку і використовують її для захисту України.

«Ворог розгублений. Вони не очікували такого опору. Вірили своїй пропаганді, яка десятиліттями бреше про нас. Досі не можуть оговтатися. Але вже почали розуміти, що війною вони нічого не досягнуть. Це знають їхні солдати. Це усвідомлюють їхні офіцери. Вони втікають з поля бою, кидають техніку. Ми беремо трофеї і використовуємо їх для захисту України. Російські війська на сьогодні – фактично один з постачальників техніки для нашої армії. Вони і в страшному сні не могли такого побачити», – заявив президент під час звернення 14 березня.

Він також звернувся до російських військових і закликав їх здатися і зберегти собі життя.

«Заради чого вам гинути? І навіщо? Я знаю, що ви хочете вижити. Ми чуємо у перехопленнях ваших розмов, що ви насправді думаєте про цю війну, про цю ганьбу і про свою державу. Ваші розмови. Ваші дзвінки додому рідним. Ми чуємо це все. Ми робимо висновки. Ми знаємо хто ви такі», – сказав Зеленський.

«Тому я пропоную вам вибір. Від імені українського народу даю шанс, шанс вижити. Якщо ви здаєтеся нашим силам, ми будемо поводитися з вами так, як і належить поводитися з людьми. Саме з людьми – гідно. Як із вами не поводилися у вашій армії. І як ваша армія не поводиться з нашою. Вибирайте», – додав він.

За даними Генштабу ЗСУ, в Україні загинули чи поранені вже більш ніж 12 тисяч особового складу російської армії від 24 лютого. Президент України Володимир Зеленський 12 березня повідомив про близько 1 300 загиблих українських військових.

За оцінками американських спецслужб, що були опубліковані 8 березня, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Масштабна війна Росії проти України триває 19-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».