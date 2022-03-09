У Генштабі ЗСУ підбили підсумки 14-го дня війни РФ проти України

У Генеральному штабі Збройних сил України за підсумками 14-го дня російського вторгнення в Україну повідомили, що війська РФ втратили боєздатність та починають залучати резерви.

«Для нарощування бойових спроможностей ворог здійснює переміщення до кордонів України з’єднань та військових частин з інших стратегічних напрямків. Республіка Білорусь надає підтримку окупанту у забезпеченні поставок паливно-мастильних матеріалів, використанні залізничної інфраструктури та аеродромної мережі. Зберігається імовірність проведення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

У штабі ЗСУ вказують, що Росія не відмовляється від планів оточення Києва, продовжуючи наступальну операцію з Поліського та Сіверського напрямків.

На Слобожанському напрямку війська РФ здійснюють наступ на населені пункти Ізюм, Петрівське, Грушуваха, а також міста Суми та Охтирка.

Наступальна операція російських військ триває також на Донецькому і Таврійському напрямках.

Відбувається нарощування військ РФ на Миколаївському напрямку.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах російські військові продовжують ізолювати район бойових дій – корабельні угруповання ВМФ ЗС РФ перебувають у районах мису Тарханкут та озера Донузлав.

«Збройні сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ», – підсумовує Генштаб ЗСУ.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.