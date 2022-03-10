Генштаб ЗСУ про 15-й день війни: війська РФ перегруповуються і формують резерв

У Генеральному штабі Збройних сил України за підсумками 15-го дня російського вторгнення в Україну повідомили, що війська РФ у четвер намагалися закріпитися на захоплених рубежах, здійснювали перегрупування військ, відновлювали боєздатність, поповнювали запаси ракет, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів.

«У зв’язку зі значними втратами особового складу та зниження темпів наступу противник продовжує формування резерву на території РФ», – повідомили у Генштабі.

За даними ЗСУ, сили оборони України стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках:

На Поліському напрямку військові РФ намагаються прорвати оборону біля населених пунктів Поліське, Кухарі, Жовтневе, Андріївка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів та блокувати Київ;

На Сіверському напрямку російські військові зупинені при спробі прорвати оборону Чернігова – не виключається їх подальше переміщення у напрямку Броварів зі сходу;

На Харківському напрямку тривають спроби військ РФ блокувати місто з півночі – залучені російські стрілецькі полки із резервістів;

На Донецькому та Таврійському напрямках російські військові зосереджують зусилля на захопленні Маріуполя та Сєвєродонецька;

На Південнобузському напрямку російські війська намагалися закріпитися на досягнутих рубежах, встановити контроль над містом Миколаїв та розвинути наступ в напрямках на Запоріжжя і Кривий Ріг.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах через погодні умови кораблі РФ повернулися до військово-морських баз і пунктів базування.

«Збройні сили України, у тісній взаємодії з іншими складовим сил оборони, чинять шалений опір російським інтервентам, завдаючи йому значних втрат у живій сили та військовій техніці», – підсумовує Генштаб ЗСУ.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.