На фронті відбулося понад пів сотні боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 1 березня кількість атак сил РФ на фронті становить 51, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Рогізне, Волфине, Будки, Кучерівка, Зарічне, Уланове. Також ворог обстріляв Клюси, Хрінівка, Грум’яч, Богданове, що на Чернігівщині», – йдеться у зведенні станом на 16:00.

Понад половина боїв зафіксована на двох напрямках – Покровському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в напрямку Білицького. Одне боєзіткнення ще триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Залізничного й Староукраїнки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Самійлівка, Голубкове, Чарівне. Три боєзіткнення тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

15 лютого військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомив, що Сили оборони провели контрнаступальні дії на ряді ділянок навколо Гуляйполя і Запоріжжя. За його даними, ЗСУ змогли вибити російську армію з низки сіл навколо Покровського Дніпропетровської області й Тернового Запорізької, а також на північ і захід від Гуляйполя і на південь від Запоріжжя. Як вказує проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, український Генштаб поки що ніяк не коментував контрнаступальні дії ЗСУ на півдні України – за даними відомства, армія РФ сама там активно йде на штурми.