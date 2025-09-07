На фронті за минулу добу відбулося 170 боїв – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 6 вересня на фронті зафіксовано 170 боєзіткнень, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав одного ракетного та 71 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 106 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5308 обстрілів, зокрема 109 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6125 дронів-камікадзе… За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління та два артилерійські засоби противника», – ідеться у зведенні.

Майже третина боїв відбулася на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне та у бік Мирнограду, Родинського, Покровська, Звірового, Молодецького, Новопавлівки, Філії», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському та Оріхівському напрямках.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».