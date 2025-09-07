Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб ЗСУ: армія РФ втратила за добу майже тисячу військових і понад 40 артсистем

Підбита російська бронетехніка біля міста Вугледару на Донеччині, архівне фото, 2023 рік
Підбита російська бронетехніка біля міста Вугледару на Донеччині, архівне фото, 2023 рік

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 088 150 своїх військових, зокрема 970 осіб за останню добу – такі дані у своєму зведенні станом на ранок 7 вересня навів український Генштаб.

Щодо втрат російської техніки, то в командуванні ЗСУ навели такі:

  • танки – 11163 (+2 – за добу)
  • бойові броньовані машини – 23254 (+11)
  • артилерійські системи – 32516 (+42)
  • РСЗВ – 1481 (+1)
  • засоби ППО – 1217
  • літаки – 422
  • гелікоптери – 341
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56817 (+294)
  • крилаті ракети – 3686
  • кораблі / катери – 28
  • підводні човни – 1
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 61054 (+104)
  • спеціальна техніка – 3961 (+4).


Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

За даними російських видань «Медуза» і «Медіазона», на серпень 2025 року втрати Росії на війні проти України становили близько 219 тисяч осіб убитими – такого висновку вони дійшли, вивчивши реєстр спадкових справ і поіменний список загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ й органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG