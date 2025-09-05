Доступність посилання

Новини | Суспільство

Командування повідомляє про понад 120 боєзіткнень на фронті за добу

Український військовий на позиції поблизу Костянтинівки, Донеччина, липень 2025 року
Від початку доби на фронті відбулося 122 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 5 вересня.

Зокрема, Сили оборони відбивають п’ять російських штурмових дій на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Ще п’ять разів армія РФ штурмувала українські позиції поблизу Вовчанська на Південно-Слобожанському напрямку.

ЗСУ зупинили шість із семи російських атак на Куп’янському напрямку – в районах Куп’янська, Петропавлівки та Колісниківки.


Російські загарбники 15 разів атакували на Лиманському напрямку, тривають дві сутички. 12 атак ЗСУ відбили на Сіверському напрямку, дві – на Краматорському і 11 – на Торецькому.

«На Покровському напрямку від початку доби окупанти 38 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Маяк, Рубіжне, Сухий Яр, Шевченко, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Філії й Новопавлівки. Досі тривають чотири бойові зіткнення», – йдеться в зведенні.


Генштаб зафіксував 22 спроби російської армії прорвати оборону українських військ на Новопавлівському напрямку, в чотирьох локаціях тривають бої.

Сили оборони відбили одну російську армію на Оріхівському напрямку і три – на Придніпровському.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».


