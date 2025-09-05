Командування повідомляє про понад 120 боєзіткнень на фронті за добу

Від початку доби на фронті відбулося 122 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 5 вересня.

Зокрема, Сили оборони відбивають п’ять російських штурмових дій на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Ще п’ять разів армія РФ штурмувала українські позиції поблизу Вовчанська на Південно-Слобожанському напрямку.

ЗСУ зупинили шість із семи російських атак на Куп’янському напрямку – в районах Куп’янська, Петропавлівки та Колісниківки.





Російські загарбники 15 разів атакували на Лиманському напрямку, тривають дві сутички. 12 атак ЗСУ відбили на Сіверському напрямку, дві – на Краматорському і 11 – на Торецькому.

«На Покровському напрямку від початку доби окупанти 38 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Маяк, Рубіжне, Сухий Яр, Шевченко, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Філії й Новопавлівки. Досі тривають чотири бойові зіткнення», – йдеться в зведенні.





Генштаб зафіксував 22 спроби російської армії прорвати оборону українських військ на Новопавлівському напрямку, в чотирьох локаціях тривають бої.

Сили оборони відбили одну російську армію на Оріхівському напрямку і три – на Придніпровському.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».



