На фронті за добу відбулося 234 бої – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 10 червня на фронті зафіксовано 234 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«За уточненою інформацією, вчора противник завдав 103 авіаційних ударів, скинувши 317 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 9834 дрони-камікадзе та здійснив 3146 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 43 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація Сил оборони уразила дві артилерійські системи, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, чотири пункти управління, шість районів зосередження живої сили та один інший важливий об'єкт противника», – вказано в ранковому зведенні.

Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку на Донеччині та Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Золотий Колодязь, Вільне, Білицьке, Родинське, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новопавлівка, Новий Донбас, Никанорівка, Новоолександрівка та Покровськ.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у районах населених пунктів Рибне, Воздвижівка, Різдвянка, Добропілля, Залізничне, Гуляйпільське, Гірке, Оленокостянтинівка, Верхня Терса та Чарівне», – йдеться в повідомленні.

Також велика кількість боїв зафіксована на ще кількох напрямках на Донеччині.

«На Лиманському напрямку ворог 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Борова, Червоний Став, Новоселівка, Дробишеве, Озерне, Лиман та Діброва.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 13 разів у районах Закітного, Різниківки та у бік Кривої Луки й Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 16 атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Костянтинівка, Плещіївка, Миколайпілля та Торецьке», – додають українські військові.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

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За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.

Цю тенденцію фіксує й американський Інститут вивчення війни (ISW): за їхніми підрахунками, за пів року інтенсивних штурмів (з грудня 2025-го по травень 2026 року) російські війська змогли просунутися на площі трохи більше як 40 квадратних кілометрів. Українським силам вдалося суттєво зупинити російський наступ весняно-літньої кампанії 2026 року, пишуть аналітики.

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