На фронті відбулося понад 250 боїв за добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 10 червня на фронті зафіксовано 251 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«За уточненою інформацією, вчора противник завдав 100 авіаційних ударів, скинувши 292 керованих авіаційних бомби. Крім того, застосував 9293 дрони-камікадзе та здійснив 3248 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 — із реактивних систем залпового вогню… За минулу добу авіація Сил оборони уразила дві артилерійські системи, три пункти управління безпілотними літальними апаратами, чотири пункти управління та п’ять районів зосередження живої сили противника», – йдеться в повідомленні.

Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку на Донеччині та на Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах Родинського, Никанорівки, Іванівки, Гришиного, Василівки, Котлиного, Удачного та в напрямку Вільного, Ганнівки, Білицького, Олександрівки, Шевченко, Новоолександрівки, Новогришиного, Сергіївки, Новопідгороднього, Новопавлівки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 29 атак: в районах Рибного, Прилук, Залізничного, Чарівного та в бік Добропілля, Воздвижівки, Верхньої Терси, Гіркого, Новоселівки, Гуляйпільського», – вказано в ранковому зведенні.

Багато боїв також відбулося на інших напрямках на Донеччині.

«На Лиманському напрямку ворог 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону біля населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Ямпіль та в бік Лиману та Озерного.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 14 разів поблизу Закітного, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 14 атак поблизу Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки та в бік Костянтинівки, Миколайпілля, Вільного, Білицького», – додають українські військові.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.

Цю тенденцію фіксує й американський Інститут вивчення війни (ISW): за їхніми підрахунками, за пів року інтенсивних штурмів (з грудня 2025-го по травень 2026 року) російські війська змогли просунутися на площі трохи більше як 40 квадратних кілометрів. Українським силам вдалося суттєво зупинити російський наступ весняно-літньої кампанії 2026 року, пишуть аналітики.

21 травня міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).