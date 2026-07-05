На фронті відбулося майже 300 боїв за минулу добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 4 липня на фронті зафіксовано 295 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 58 авіаційних ударів, скинувши 252 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8799 дронів-камікадзе та здійснив 2775 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 46 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім пунктів управління та шість районів зосередження живої сили», – йдеться в ранковому зведенні.

Найбільше боїв відбулося на Донеччині, вказують у Генштабі.

«На Слов’янському напрямку противник штурмував 25 разів, в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районах Різниківки й Закітного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак, в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та в бік Довгої Балки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Гришине та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Новий Донбас, Сергіївка, Шевченко, Іванівка, Білицьке», – вказано в повідомленні.

Також напруженою була ситуація на Південно-Слобожанському напрямку на Харківщині та на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі.

«На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів в районі населених пунктів Стариця, Синельникове, Артільне, Кудіївка, Вільча та у бік Хатнього, Ізбицького, Зарубинки, Шев’яківки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 38 атак у районах Добропілля, Залізничного, Святопетрівки та у бік населених пунктів Воздвижівка, Гуляйпільське, Гірке, Цвіткове, Чарівне, Верхня Терса, Староукраїнка, Косівцеве», – інформують українські військові.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

За оцінкою Інституту дослідження війни, російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досяг «значних оперативних успіхів», хоча в червні російські війська досягли і продовжують досягати тактичних успіхів у Костянтинівці.

Днями в інтерв’ю ТСН головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що кількість основних напрямків, де російські військові ведуть активні наступальні дії, зменшилась із 13 до семи.

Проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії 29 червня вказав, що армія РФ активізувалася на Слов’янському напрямку: ділянка фронту, що тривалий час була серед найбільш стабільних, тепер у зведеннях Генштабу ЗСУ – серед лідерів за кількістю бойових зіткнень.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.



