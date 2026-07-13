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На фронті відбулося 257 боїв за минулу добу – Генштаб ЗСУ

Військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» спостерігає за небом у пошуках російських безпілотників поблизу прифронтового міста Дружківка, 10 липня 2026 року
Військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» спостерігає за небом у пошуках російських безпілотників поблизу прифронтового міста Дружківка, 10 липня 2026 року

Упродовж доби 12 липня на фронті зафіксовано 257 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Учора противник завдав 70 авіаційних ударів, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8676 дронів-камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 32 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили та чотири пункти управління противника», – вказано в ранковому зведенні.

Найбільше боїв відбулося на Донеччині.

«На Лиманському напрямку противник 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Новий Мир, Степове, Дробишеве, Озерне, Лиман, Діброва, Ставки, Новоселівка, Новомихайлівка.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 25 разів у бік Рай-Олександрівки, Пискунівки та в районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Довгої Балки, Степанівки, Вільного й Кучерів Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Родинське, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в бік населених пунктів Дорожнє, Сергіївка, Нове Шахове, Мирне, Новопавлівка», – йдеться в повідомленні.

Також гаряче було на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі (там сили РФ здійснили 16 атак) і на Південно-Слобожанському напрямку на Харківщині (13 атак).

Крім того, бої тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Куп’янському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

Костянтинівка – не Покровськ: комбриг 93 бригади про фронт, СЗЧ та ротацію піхоти | Донбас Реалії
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Костянтинівка – не Покровськ: комбриг 93 бригади про фронт, СЗЧ та ротацію піхоти | Донбас Реалії
відео Радіо Свобода

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На початку цього місяця американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.

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