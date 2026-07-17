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Новини | Події

На фронті відбулося майже 250 боїв за добу – Генштаб ЗСУ

Артилеристи 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Національної гвардії України працюють із самохідною гаубицею поблизу лінії фронту в Донецькій області, 12 липня 2026 року
Артилеристи 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Національної гвардії України працюють із самохідною гаубицею поблизу лінії фронту в Донецькій області, 12 липня 2026 року

Упродовж доби 16 липня на фронті зафіксовано 249 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував вісім ракет, здійснив 85 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9920 дронів-камікадзе та здійснив 3110 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 31 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження живої сили та два інші важливі об’єкти ворога», – йдеться в ранковому зведенні.

Найбільше боїв відбулося на Донеччині.

«На Лиманському напрямку противник 10 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Новомихайлівка та у бік населених пунктів Лиман, Діброва й Озерне.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 23 рази у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка, Миколаївка та у районах Різниківки й Закітного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка та у бік Довгої Балки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Гришине, Новопідгородне, Родинське, Василівка, Котлине та в бік населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Мирне, Сергіївка, Кучерів Яр», – указано в повідомленні.

Значна активізація атак сил РФ зафіксована на Харківщині.

«На Південно-Слобожанському напрямку противник 19 разів атакував позиції наших підрозділів в районі населеного пункту Стариця та у бік населених пунктів Ізбицьке, Кутьківка, Хатнє, Козача Лопань, Гоптівка, Радьківка, Вільча та Березники», – інформують українські військові.

Також гаряче було на Запоріжжі.

«На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 17 атак у бік населених пунктів Косівцеве, Верхня Терса, Цвіткове, Чарівне, Гірке та Воздвижівка. На Оріхівському напрямку ворог 10 разів штурмував позиції наших захисників у районах Білогір’я, Щербаків, Малих Щербаків та у бік Новоандріївки й Приморського», – повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бої також тривали на Куп’янському, Краматорському та Олександрівському напрямках.

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Як пише Інститут вивчення війни у звіті за 15 липня, українські війська нещодавно просунулися в Олександрівському напрямку.

На початку цього місяця американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.

Як розпочата Росією війна знелюднила Донбас – це видно на знімках NASA

Як розпочата Росією війна знелюднила Донбас – це видно на знімках NASA

До війни

Нічні супутникові знімки півдня та сходу України і заходу Росії, зроблені 14 червня 2012 року та 27 квітня 2026 року.Сьогодні значна частина колись жвавого Донбасу після заходу сонця занурюється у темряву через знелюднення та відключення електроенергії, які пов’язані з війною.Від початку російсько-української війни у 2014 році Донбас залишили мільйони людей.

Тепер

Нічні супутникові знімки півдня та сходу України і заходу Росії, зроблені 14 червня 2012 року та 27 квітня 2026 року.Сьогодні значна частина колись жвавого Донбасу після заходу сонця занурюється у темряву через знелюднення та відключення електроенергії, які пов’язані з війною.Від початку російсько-української війни у 2014 році Донбас залишили мільйони людей.
1/5 Нічні супутникові знімки півдня та сходу України і заходу Росії, зроблені 14 червня 2012 року та 27 квітня 2026 року.

Сьогодні значна частина колись жвавого Донбасу після заходу сонця занурюється у темряву через знелюднення та відключення електроенергії, які пов’язані з війною.

Від початку російсько-української війни у 2014 році Донбас залишили мільйони людей.

До війни

Харків (у центрі зображення) майже неможливо розгледіти на нічному супутниковому знімку, зробленому 5 липня 2026 року. Трохи на північний схід розташований російський Бєлгород, і його добре освітлені траси мають практично той самий вигляд, порівняно з архівним знімком від 17 серпня 2021 року.

Тепер

Харків (у центрі зображення) майже неможливо розгледіти на нічному супутниковому знімку, зробленому 5 липня 2026 року. Трохи на північний схід розташований російський Бєлгород, і його добре освітлені траси мають практично той самий вигляд, порівняно з архівним знімком від 17 серпня 2021 року.
2/5 Харків (у центрі зображення) майже неможливо розгледіти на нічному супутниковому знімку, зробленому 5 липня 2026 року. Трохи на північний схід розташований російський Бєлгород, і його добре освітлені траси мають практично той самий вигляд, порівняно з архівним знімком від 17 серпня 2021 року.

До війни

Донецька область, яка займає приблизно третину зображення зліва, та частина Луганської області (у верхній центральній частині) – порівняно з Ростовською областю РФ (праворуч).Нічні знімки були зроблені 26 жовтня 2021 року та 1 липня 2026 року.Кілька міст у верхньому лівому куті архівного знімка, розташованих у Донецькій області, поринули в темряву, тоді як яскраве освітлення окупованого Росією Донецька (у верхньому лівому куті) залишилося майже незмінним.На південь від Донецька, у нижньому лівому куті зображення, видно окупований Росією Маріуполь. У нижньому правому куті розташований Ростов-на-Дону.

Тепер

Донецька область, яка займає приблизно третину зображення зліва, та частина Луганської області (у верхній центральній частині) – порівняно з Ростовською областю РФ (праворуч).Нічні знімки були зроблені 26 жовтня 2021 року та 1 липня 2026 року.Кілька міст у верхньому лівому куті архівного знімка, розташованих у Донецькій області, поринули в темряву, тоді як яскраве освітлення окупованого Росією Донецька (у верхньому лівому куті) залишилося майже незмінним.На південь від Донецька, у нижньому лівому куті зображення, видно окупований Росією Маріуполь. У нижньому правому куті розташований Ростов-на-Дону.
3/5 Донецька область, яка займає приблизно третину зображення зліва, та частина Луганської області (у верхній центральній частині) – порівняно з Ростовською областю РФ (праворуч).

Нічні знімки були зроблені 26 жовтня 2021 року та 1 липня 2026 року.
Кілька міст у верхньому лівому куті архівного знімка, розташованих у Донецькій області, поринули в темряву, тоді як яскраве освітлення окупованого Росією Донецька (у верхньому лівому куті) залишилося майже незмінним.

На південь від Донецька, у нижньому лівому куті зображення, видно окупований Росією Маріуполь. У нижньому правому куті розташований Ростов-на-Дону.

До війни

В окупованому Росією Криму останнім часом у багатьох районах також панувала темрява: Сили оборони регулярно вражають дронами об'єкти енергетичної інфраструктури на півострові, кампанія триває з кінця червня. Ці знімки були зроблені 8 липня 2021 року та 3 липня 2026 року.

Тепер

В окупованому Росією Криму останнім часом у багатьох районах також панувала темрява: Сили оборони регулярно вражають дронами об'єкти енергетичної інфраструктури на півострові, кампанія триває з кінця червня. Ці знімки були зроблені 8 липня 2021 року та 3 липня 2026 року.
4/5 В окупованому Росією Криму останнім часом у багатьох районах також панувала темрява: Сили оборони регулярно вражають дронами об'єкти енергетичної інфраструктури на півострові, кампанія триває з кінця червня. Ці знімки були зроблені 8 липня 2021 року та 3 липня 2026 року.

До війни

Удень супутники NASA також зафіксували інші масштабні наслідки війни Росії проти України.Знімки південно-східної частини України та заходу Росії, зроблені 14 червня 2012 року та 6 червня 2026 року, показують зникнення Каховського водосховища (у центральній лівій частині зображення).6 червня 2023 року була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища, що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря. Україна назвала це екоцидом. Гребля перебувала під контролем армії РФ із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами.

Тепер

Удень супутники NASA також зафіксували інші масштабні наслідки війни Росії проти України.Знімки південно-східної частини України та заходу Росії, зроблені 14 червня 2012 року та 6 червня 2026 року, показують зникнення Каховського водосховища (у центральній лівій частині зображення).6 червня 2023 року була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища, що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря. Україна назвала це екоцидом. Гребля перебувала під контролем армії РФ із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами.
5/5 Удень супутники NASA також зафіксували інші масштабні наслідки війни Росії проти України.

Знімки південно-східної частини України та заходу Росії, зроблені 14 червня 2012 року та 6 червня 2026 року, показують зникнення Каховського водосховища (у центральній лівій частині зображення).

6 червня 2023 року була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища, що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря. Україна назвала це екоцидом. Гребля перебувала під контролем армії РФ із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами.
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