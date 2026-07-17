На фронті відбулося майже 250 боїв за добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 16 липня на фронті зафіксовано 249 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував вісім ракет, здійснив 85 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9920 дронів-камікадзе та здійснив 3110 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 31 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження живої сили та два інші важливі об’єкти ворога», – йдеться в ранковому зведенні.

Найбільше боїв відбулося на Донеччині.

«На Лиманському напрямку противник 10 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Новомихайлівка та у бік населених пунктів Лиман, Діброва й Озерне.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 23 рази у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка, Миколаївка та у районах Різниківки й Закітного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка та у бік Довгої Балки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Гришине, Новопідгородне, Родинське, Василівка, Котлине та в бік населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Мирне, Сергіївка, Кучерів Яр», – указано в повідомленні.

Значна активізація атак сил РФ зафіксована на Харківщині.

«На Південно-Слобожанському напрямку противник 19 разів атакував позиції наших підрозділів в районі населеного пункту Стариця та у бік населених пунктів Ізбицьке, Кутьківка, Хатнє, Козача Лопань, Гоптівка, Радьківка, Вільча та Березники», – інформують українські військові.

Також гаряче було на Запоріжжі.

«На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 17 атак у бік населених пунктів Косівцеве, Верхня Терса, Цвіткове, Чарівне, Гірке та Воздвижівка. На Оріхівському напрямку ворог 10 разів штурмував позиції наших захисників у районах Білогір’я, Щербаків, Малих Щербаків та у бік Новоандріївки й Приморського», – повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бої також тривали на Куп’янському, Краматорському та Олександрівському напрямках.

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Як пише Інститут вивчення війни у звіті за 15 липня, українські війська нещодавно просунулися в Олександрівському напрямку.

На початку цього місяця американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.

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