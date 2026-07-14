Сирський заявив про 72% ротацій, але ще близько 20 воїнів залишаються на передовій понад 200 діб

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що за результатами роботи груп контролю є інформація про 72% ротацій, які проведені відповідно до наказу про забезпечення перебування військових на позиціях не більш як два місяці.



«Водночас є бригади, які не спромоглися здійснити такі зміни. І є по Збройних Силах загалом близько двох десятків воїнів, котрі залишаються на передовій без ротації 200 діб і довше. Нами вивчається кожен такий випадок, аналізується ситуація, шукаються рішення», – написав він у телеграмі.

Сирський заявив, що тримає на контролі питання ротацій військовослужбовців на передньому краї.



«Наші воїни заслуговують на гідне ставлення. Командири зобов’язані докладати для їх вчасної ротації максимальних зусиль – насправді, а не на папері…Наголошую ще раз для командирів усіх рівнів: доцільність утримання позицій визначається лише з точки зору ефективності їх застосування, а не заради ілюзорної лінії на карті. Працюємо на конкретний спільний результат. Тому мають бути лише чесні доповіді, відповідальні рішення, своєчасні та рішучі дії», – додав він.

30 квітня головнокомандувач ЗСУ підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Сирський зазначив, що командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до двох місяців із подальшою обов’язковою заміною (ротацією), яка має бути проведена у строк не пізніше одного місяця.

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Водночас перший заступник військового омбудсмана Руслан Циганков в ефірі Радіо Свобода в червні заявив, що згідно з розглядом тих скарг, які отримує Офіс військового омбудсмана, виконати наказ Сирського про обов’язкову ротацію на передовій неможливо. Згідно з наказом, час перебування на позиціях має бути не більший, ніж 60 діб. Проте на практиці цей наказ не виконується, каже посадовець.

«Можу лише зазначити в контексті того, що ми бачимо, в більшості випадків 60 діб, з тих скарг, які ми отримуємо – це просто неможливо. Я не можу казати на загал, але саме в контексті опрацьованих нами скарг, на жаль, це неможливо в більшості випадків», – пояснив Циганков.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.