На фронті відбулося 124 бої з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 23 липня на фронті відбулося 124 бойових зіткнення, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав 47 авіаційних ударів, скинув 70 КАБ. Крім того, застосував 1174 дронів-камікадзе, здійснив 4237 обстріли населених пунктів та позицій наших військ», – ідеться у вечірньому зведенні.

Як і впродовж попередніх місяців, головні зусилля сил РФ зосереджені на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагались йти вперед поблизу населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Затишок, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Маяк, Новоекономічне, Котлине, Дачне та в напрямку Паньківки, Володимирівки, Сухецького. Чотири бойових зіткнення досі тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському та Придніпровському напрямках.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.

Як пише американський Інститут вивчення війни (ISW), геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у східному Звіровому та захопили решту Піщаного (обидва на південь від Покровська).

У звіті ISW зазначається, що 20 та 21 липня російські війська атакували поблизу самого Покровська; на північний схід від міста поблизу Маяка, Володимирівки, Новоторецького та Новоекономічного; на схід – поблизу Мирнограда; на південний схід – поблизу Лисівки; на південь – поблизу Звірового та Новоукраїнки; та на південний захід – поблизу Удачного.