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На фронті відбулося 130 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Руйнування у прифронтовому Покровську, фото ілюстративне
Руйнування у прифронтовому Покровську, фото ілюстративне

Від початку доби 24 липня на фронті відбулося 130 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Російські загарбники завдали одного ракетного та 54 авіаційних удари, застосували чотири ракети й скинули 91 керовану бомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 156 дронів-камікадзе та здійснили 3 821 обстріл позицій наших військ і населених пунктів», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Третина боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 43 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Русин Яр, Мирне, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, а також у напрямку населених пунктів Володимирівка і Покровськ. Наразі тривають два бойові зіткнення», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.

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