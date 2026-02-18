Кількість боїв на фронті перевищила 200 – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 18 лютого на фронті відбулося 201 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 51 авіаційного удару, скинув 156 керованих авіабомб. Крім того, застосував 3191 дрон-камікадзе та здійснив 2076 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Понад половина боїв відбулася на трьох напрямках – Костянтинівському та Покровському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Берестка, Степанівки, Русиного Яру, Плещіївки, Щербинівки, Софіївки та Новопавлівки. На цей час активних штурмових дій противник не проводить.

На Покровському напрямку ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Новопавлівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне та Білицьке. Три спроби окупантів покращити своє становище іще тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 48 атак окупантів: у районі Гуляйполя та в бік Добропілля, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Гіркого, Святопетрівки та Верхньої Терси. Три атаки іще тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

15 лютого військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомив, що Сили оборони провели контрнаступальні дії на ряді ділянок навколо Гуляйполя і Запоріжжя. За його даними, ЗСУ змогли вибити російську армію з низки сіл навколо Покровського Дніпропетровської області й Тернового Запорізької, а також на північ і захід від Гуляйполя і на південь від Запоріжжя. Як вказує проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, український Генштаб поки що ніяк не коментував контрнаступальні дії ЗСУ на півдні України – за даними відомства, армія РФ сама там активно йде на штурми.



