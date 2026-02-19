На фронті відбулося понад 200 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 19 лютого на фронті відбулося 209 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 51 авіаційний удар, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 1737 дронів-камікадзе та здійснив 1665 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Бої були активними по всій лінії фронту, але найбільше протистоянь зафіксовані, як і в попередні дні, на трьох напрямках – Костянтинівському та Покровському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Русин Яр, Софіївка, Плещіївка, Степанівка та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новопавлівка, Бересток.

На Покровському напрямку ворог здійснив 37 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Затишок, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка, Філія та у бік Новопавлівки. Один бій ще триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів – у напрямках населених пунктів Староукраїнка, Залізничне, Зелене, Святопетрівка та в районі Гуляйполя. Ворожих авіаударів зазнали Верхня Терса, Лісне, Любицьке, Гуляйпільське, Воздвижівка, Залізничне, Долинка, Гірке, Копані», – вказано в повідомленні.

Понад десять боїв відбулося на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Лиманському, Слов’янському та Олександрівському напрямках.

Менш активним було протистояння на Краматорському, Куп’янському та Оріхівському напрямках.

Інформація про контрнаступальні дії Сил оборони на півдні України почала з'являтися в середині минулого тижня. Про неї повідомляли Z-військові кореспонденти, оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець, а також американський Інститут вивчення війни. 17 лютого їх підтвердив і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомивши про «результативні контратакуючі, штурмові дії» навколо Гуляйполя.

Покровський напрямок, за зведеннями Генштабу ЗСУ, залишається серед найінтенсивніших за кількістю російських штурмів.