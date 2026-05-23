На фронті відбулося понад 170 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 23 травня на фронті відбулося 173 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник здійснив 55 авіаційних ударів, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4177 дронів-камікадзе та здійснив 1954 обстріли населених пунктів і позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Значна кількість атак сил РФ зафіксована на трьох напрямках – Покровському і Костянтинівському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«Сили оборони відбивали 14 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Костянтинівка, Степанівка, Іллінівка, Торецьке, Кучерів Яр та Софіївка. Досі триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Новопавлівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Прилуки, Чарівне, Гуляйпільське та у бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки й Цвіткового. Наразі триває шість боєзіткнень», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

Напередодні в своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили повертають собі тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту.

Перед тим міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Тим часом головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 19 травня назвав реальними можливі наступальні операції РФ з боку Білорусі.